باريس ترحب بتشكيل حكومة انتقالية في تشاد

ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (أ ف ب)

رحّبت فرنسا، أمس، بتشكيل المجلس العسكري الحاكم في تشاد «حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء مدني»، و«تضم عدداً من أعضاء المعارضة»، بعد أسبوعين على وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو.

وأعادت باريس التذكير بـ«تمسكها باستقرار البلاد ووحدة أراضيها».

وأكّدت فرنسا مجدداً «أهمية أن تكون المرحلة الانتقالية محدودة زمنياً، وأن تتم في ظروف سلمية، من أجل السماح بالعودة السريعة للمؤسسات المنتخبة ديمقراطياً»، معربة عن «دعمها مبادرات الاتحاد الأفريقي الهادفة إلى دعم تشاد».

وأعلن صالح كبزابو، أبرز معارض للرئيس الراحل، أمس الأول، اعترافه بسلطة المجلس العسكري الذي عيّن اثنين من قادة حزبه «الاتحاد الوطني للديمقراطية والتجديد» عضوين في الحكومة الانتقالية.