العراق: هجوم صاروخي على قاعدة «بلد» الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أفاد مسؤولو أمن عراقيون بأن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة «بلد» الجوية العراقية، التي ،تقع شمالي بغداد وتستضيف متعاقدين أميركيين.

وذكرت مصادر أن ثلاثة صواريخ أخرى سقطت قرب القاعدة. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد. وسبق أن أعلنت جماعات مسلحة، يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن وقائع مماثلة.

جاء ذلك غداة استهداف صاروخي لمطار بغداد، حيث تنتشر قوات أميركية، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال عشرة أيام.

وذكر مسؤول أمني، أنّ أحد الصاروخين سقط قرب القاعدة الجوية في مطار بغداد، حيث تتمركز قوات التحالف ضدّ تنظيم «داعش»، الذي تقوده واشنطن.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنّ الصاروخ الثاني اعترضته منظومة «سي رام» الدفاعية، وهي بطاريات مضادّات جوية نشرها الأميركيون لحماية قواتهم في بغداد وإقليم كردستان العراق، بعدما استهدفت بعشرات الهجمات الصاروخية.

ومنذ تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في نهاية يناير، استهدف نحو ثلاثين هجوماً بعبوّات ناسفة أو صواريخ أرتالاً لوجستية تابعة للتحالف الدولي، وقواعد تضم جنوداً أميركيين، والسفارة الأميركية في بغداد.

وأدّت هذه الهجمات إلى مقتل متعاقدَين أجنبيين وتسعة عراقيين هم متعاقد وثمانية مدنيين.

واستهدفت عشرات الهجمات الصاروخية الأخرى الأميركيين في العراق منذ خريف عام 2019، في ظلّ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد خلّفت أيضاً قتلى وجرحى.

إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس، إلى تنشيط الدور الاستخباري لمواجهة عصابات تنظيم «داعش».

وشدد الكاظمي خلال اجتماع أمني موسع لقيادات الأجهزة الأمنية على تنشيط الجهد الاستخباري والأمني، وتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات «داعش» الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث الأمنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الأمنية لمواجهة الخروقات.