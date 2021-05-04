عشرات القتلى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتل "عشرات الأشخاص"، الاثنين، في هجوم لإرهابيين بشرق بوركينا فاسو من بين الأكثر دموية في هذا البلد، وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية.

وأفاد مصدر أمني إقليمي "هاجم عدد كبير من الإرهابيين بلدة كودييل في منطقة فوتوري صباحا ما أوقع عشرات القتلى بين المدنيين".

وأكد مسؤول في جمعية "متطوعي الدفاع عن الأمة"، التي تضم مدنيين يساندون قوات الدفاع والأمن في التصدي للإرهابيين، وقوع الهجوم، لافتاً إلى "حصيلة كبيرة جدا" لا تقل عما بين "عشرين وثلاثين قتيلاً".

وقال عضو في الجمعية نفسها في منطقة فوتوري "إنها حصيلة غير نهائية لأن الناس فروا من القرية"، متحدثا بدوره عن "ثلاثين قتيلا بين رجال ونساء" ولافتاً إلى سقوط "عشرين جريحاً إصابات العديد منهم خطيرة".

وأكد أنه "كان يمكن تجنب هذه المجزرة لأن تحذيرات وجهت قبل بضعة أيام بوجود إرهابيين في المنطقة"، مضيفاً أن "بعض الأفراد من الإرهابيين سبق أن هددوا القرويين متهمين إياهم بتشجيع المتطوعين الذين يقاتلونهم".

وقال المصدر الأمني إن "عملية لحماية السكان وملاحقة هؤلاء الأفراد أطلقت بعيد توجيه التحذيرات".

وأوضح المسؤول في جمعية "متطوعي الدفاع عن الأمة" أن "الهجوم وقع في وقت مبكر هذا الصباح فيما كان البعض لا يزالون في منازلهم. اقتحم العشرات القرية وأضرموا النار في منازل فيما كان آخرون يراقبون. لقد أطلقوا النار على الناس عشوائياً".

وأضاف أن "الإرهابيين أصابوا أيضاً نحو خمسة عشر شخصاً نقل بعضهم إلى مستشفى" مجاور.

يأتي هذا الهجوم بعد أسبوع على كمين تعرضت له وحدة لمكافحة الصيد الجائر وانتهى بمقتل ثلاثة أوروبيين بينهم صحافيان إسبانيان.

وتتعرض بوركينا فاسو الواقعة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا لهجمات الإرهابيين منذ 2015، على غرار جارتيها مالي والنيجر.