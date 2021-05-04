السودان يعلن مبادرة أفريقية جديدة بخصوص سد النهضة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية مبادرة جديدة سيقوم بها الاتحاد الأفريقي بخصوص سد النهضة.

وقالت وزير الخارجية، اليوم الاثنين، إن الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورئيس الاتحاد الأفريقي الحالي أبلغها بأنه سوف يقوم بجولة تشمل الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها الوزيرة السودانية، الاثنين، عقب لقائها تشيسيكيدي في كينشاسا حيث أطلعته على المباحثات بخصوص سد النهضة وما تم خلالها، مشيرة إلى أن الرئيس الكونغولي أبدى تفهما تاما لموقف السودان وعلى ضرورة أن يتم اتفاق سريع قبل عملية الملء الثاني، وأن يكون الاتفاق قانونياً وملزماً، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأشارت مريم الصادق المهدي إلي أن الرئيس تشيسيكيدي أبلغها أنه سيقوم بجولة قريبا ستشمل السودان ومصر وإثيوبيا بخصوص مسألة سد النهضة، وأنه أبلغها بوجود تنسيق بينه، بوصفه رئيس للاتحاد الأفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي بغية إيجاد حل لموضوع سد النهضة.

وعبرت الوزيرة عن ارتياحها لهذا المسعى، حيث إنه يصب في ذات الاتجاه الذي ظل السودان يدعو له وهو ضرورة تشارك العالم على الرغم من إيمانه بضرورة حل المشكلات الأفريقية أفريقيا، إلا أن مشاركة بلدان العالم تعطي فسحة أوسع لحل القضايا وذلك لأن قضايا البحار لا تعني أفريقيا وحدها، بل تعني الآخرين من بلدان العالم أيضا.

كان تشيسيكيدي قد قال، خلال استقبال الوزيرة السودانية، إنه سوف يبذل كل جهده في سبيل إيجاد حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي بما يحقق أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، ثقة السودان في قدرة الرئيس تشيسيكيدي على قيادة الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، والتعامل بجدية ومسؤولية مع ملف سد النهضة واستضافته للمفاوضات.

وشددت الوزيرة علي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل الملء الثاني.

تأتي زيارة وزير الخارجية السودانية إلى الكونغو الديمقراطية عقب زيارة قام بها نظيرها المصري سامح شكري الشهر الماضي لكينشاسا سلم خلالها رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الكونغولي تتعلق بسد النهضة.