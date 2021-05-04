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الصحة العالمية: نتوقع إعلان تقديرنا للقاح “سبوتنيك V” في حزيران أو تموز المقبل

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

منظمة الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها “تنوي إعلان تقديرها لمدى أمان لقاح”سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس المسبب لعدوى “كوفيد-19″ في شهر حزيران أو تموز المقبل”. وأوضحت ان “الخبراء يحللون الخبرة الإنتاجية والسريرية الخاصة باللقاح”.

ويمثل “سبوتنيك V” أول لقاح مسجل في العالم ضد المسبب لعدوى “كوفيد-19”. وكشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 91% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة “لانسيت” الطبية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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