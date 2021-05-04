إحباط محاولة اقتحام مبنى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - مايو - 2021 12:24 صباحًا

حاول متسلل اقتحام مبنى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وسرعان ما أوقفه حراس مسلحون يديرون سلسلة من البوابات. وقال مسؤول مطلع على الأمر إنه لم يتم إطلاق أي عيارات نارية بينما أشار مصدر آخر إلى أن ضباط الوكالة كانوا يتفاوضون مع الشخص الذي ظل في سيارته أو سيارتها.

وقال متحدث باسم الشرطة الأميركية إن هناك حادثة أمنية مستمرة خارج مقر وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” في لانغلي بولاية فيرجينيا.

وأشار المتحدث باسم شرطة مقاطعة فيرفاكس إن قسم الشرطة التابع له كان يساعد في إدارة حركة المرور خارج مدخل وكالة المخابرات المركزية الرئيسي شديد الحراسة، قبالة طريق مزدحم في إحدى ضواحي فيرجينيا قرب العاصمة واشنطن.