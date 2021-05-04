الحرس الثوري الإيراني ينشر مقطع فيديو يظهر تفجير مبنى الكونغرس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

تواصل إيران أعمالها الاستفزازية في الوقت الذي يأمل فيه المجتمع الدولي بعودة الجميع للاتفاق النووي .

ونشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو استفزازيا جديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع يصور قواته العسكرية وهي تفجر مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة ، وهو تهديد يأتي مع اقتراب إدارة جو بايدن من تزويد طهران بمليارات الدولارات لتخفيف العقوبات الاقتصادية، وفقا لما أورده موقع Washington Free Beacon الأميركي.

وظهر الفيديو لأول مرة يوم الأحد على التلفزيون الإيراني قبل أن يلقي المرشد الإيراني علي خامنئي تصريحات أشاد فيها بالحرس الثوري الإيراني.

وفي مقطع الفيديو ، شوهدت قوات مسلحة من الحرس الثوري الإيراني تسير قبل انفجار قبة الكابيتول الشهيرة.

ويأتي الفيديو وتصريحات خامنئي في الوقت الذي تبذل فيه الدبلوماسية الدولية جهوداً من أجل إحياء الاتفاق النووي مع إيران ، الذي انسحبت فيه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.