ارتفاع أعداد مرضى كورونا بأقسام العناية الفائقة في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت السلطات الصحية الفرنسية، ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين عولجوا في وحدات العناية المركزة في البلاد من فيروس كورونا المستجد.

وارتفع عدد الحالات التي تم علاجها بمقدار 45 شخصا ليصل الإجمالي إلى 5630 شخصا.

وهذه زيادة لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاض أرقام المرضى بوحدات العناية المركزة لخمسة أيام متتالية.

كما أعلنت السلطات الفرنسية عن وفاة 311 شخصا في المستشفيات بسبب كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع عدد الوفيات بالمستشفيات إلى 78877.

ويصادف اليوم الاثنين الخطوة الأولى لرفع الإجراءات التقييدية في فرنسا والمتعلقة بحرية التنقل بين المدن، بعدما كان التنقل محصورا في قطر 10 كيلومترات، أما الخطوة التالية فستكون يوم 19 مايو الجاري، حيث سيتم تأخير حظر التجوال ساعتين، أي التاسعة مساء بدل السابعة، وفتح متاجر المواد غير الأساسية.

ودخلت فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ثالث فترة من إجراءات العزل العام نهاية مارس بعد أن شهدت قفزة في إصابات ووفيات كوفيد-19 خلال الشهر نفسه.

ويأمل الرئيس إيمانويل ماكرون في أن تؤدي هذه الإجراءات مع تسارع حملة التطعيم في خفض أرقام إصابات ووفيات كورونا مما سيسمح عندئذ بإعادة فتح بعض قطاعات الأعمال وأنشطة الترفيه منتصف مايو.