محمد الفلاح - مصر توقع عقدا مع فرنسا لتوريد 30 طائرة رافال

الثلاثاء 4 مايو 2021

أعلنت وزارة الدفاع المصرية، مساء الإثنين، توقيع عقدا مع فرنسا لتوريد 30 طائرة طراز رافال، على أن يتم تمويل العقد من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.



وقالت الوزارة "وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال، وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات".

وفي وقت سابق، كشف موقع استقصائي، أن باريس وافقت على أن تبيع للقاهرة 30 طائرة مقاتلة رافال في صفقة تبلغ قيتها 3.75 مليار يورو (4.52 مليار دولار)، قائلا إن الصفقة قد تتم بحلول الثلاثاء.

وقال مصدر بالحكومة الفرنسية، إن المباحثات مع مصر بشأن صفقة رافال في مرحلة متقدمة للغاية، وإن إعلانا قد يصدر قريبا جدا.

وكانت مصر وفرنسا أبرمت عام 2015 عقد لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية.