شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الكونغرس الأمريكي يبدأ زيارة رسمية للسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ زيارة رسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وتأتي زيارة وفد الكونغرس الأمريكي التي تستمر ثلاثة أيام تعزيزاً للعلاقات والتعاون الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين، حيث سيجري الوفد لقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء.