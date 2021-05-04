السيول تحوّل تريم اليمنية إلى منطقة منكوبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة اليمنية مدينة تريم بمحافظة حضرموت منطقة منكوبة جراء السيول الجارفة التي تسببت في تهدم عدد من المنازل، وقطعت الطرقات، وأدت إلى وفاة العشرات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، بتقديم الإغاثة العاجلة للمتضررين ومعالجة المصابين، وتوفير الإيواء لمن تهدمت منازلهم جراء السيول بمديرية تريم بوادي حضرموت.

وتابع معين عمليات الإنقاذ والإغاثة التي تنفذها السلطة المحلية بوادي حضرموت وفرق الطوارئ، لمواجهة تداعيات الأمطار والسيول التي اجتاحت الوادي، وخلفت أضرارا بشرية ومادية خاصة في مديرية تريم.

واطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام بن حبريش ومدير مديرية تريم خالد هويدي على تقرير أولي حول الأضرار البشرية والمادية جراء كارثة السيول والأمطار التي اجتاحت المديرية، مشيرين إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطة المحلية لإغاثة المتضررين، وتصريف سيول الأمطار وأوجه الدعم الممكن تقديمها.

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر في تغريدة على تويتر «تريم منكوبة، نحن معكم يا أطيب الناس، اليمن كله إلى جانبكم، غيث رحمة كما تقول الذاكرة الحضرمية، ولا غيث عذاب، سيكون رحمة رغم الألم إن شاء الله فلا تحزنوا، وستتحول نكبة البعض منكم إلى ابتسامة على الوجوه»، وأضاف «ثقوا بقيادتكم، ثقوا بالرئيس والحكومة والسلطة المحلية، هذا شهر كريم»، وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ ودعت لدعم جهود الإنقاذ في المدينة.

وأغرقت سيول جارفة مدينة تريم بمحافظة حضرموت، وأظهرت صورا لسيول جارفة تغرق منازل المواطنين في المدينة. وأطلقت السلطة المحلية بالمديرية نداء استغاثة جراء السيول العارمة، وهدمت عددا كبيرا من منازلي المدينة.

وكشف تقرير رسمي أولي، وفاة أسرة مكونة من أب وأم وبنت تحت أنقاض منزلهم المتهدم في حافة السبيكة بعيديد، ووفاة غريق، وجرح آخر، إضافة إلى تهدم 10 منازل، ودخول المياه لبعض المنازل، إضافة إلى جرف السيول لبعض السيارات من تحت المنازل، وغمرت المياه الدور الأرضي من مستوصف عيديد الخيري».

وبحسب التقرير، فقد قامت غرفة الطوارئ، بتنفيذ عمليات إجلاء، وإنقاذ واسعة عبر الطيران الجوي التابع للتحالف العربي بقيادة السعودية، وسيارات الإسعاف والإنقاذ»، وتحركت الحكومة لتقديم مليوني ريال لكل أسرة تضررت منازلهم من الحالة الجوية والتي بلغت آخر في إحصائية لهم 84 أسرة، بالإضافة إلى نقل عدد من الأسر إلى شقق مفروشة وتقديم الرعاية والغذاء وكافة أوجه الدعم لهم.

وقال مسؤولون أمنيون إنه تم الإبلاغ عن سقوط وفيات في محافظات صنعاء وإب وشبوة والحديدة، حيث بدأ هطول الأمطار أواخر الشهر الماضي.

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