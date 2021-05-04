مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم المتضررين بحضرموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مساعدات إيوائية عاجلة لمتضرري السيول والفيضانات التي شهدتها مديرية تريم بمحافظة حضرموت. وتأتي الاستجابة الطارئة من قبل المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن. وواصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية الأكثر احتياجا في محافظات عمان والعقبة وإربد ومعان وجرش والزرقاء بالأردن، استفاد منها 13.155 فردا بواقع 2.631 أسرة. ودشن المركز مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجا في مدينة هوناي عاصمة جمهورية فيتنام، مستهدفا محافظات آن زانغ، وبينه توان، ونينه توان، يستفيد منه 24.804 أفراد.

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