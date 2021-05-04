البرهان يدعو لوقف التناحر بين القوى السودانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان «إن التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف، وأكد تمسك المكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام». ونقل موقع (سودان تريبيون) عنه القول «إن المكون العسكري يعض بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير ومصمم على إنجاز مهام الفترة الانتقالية».



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