شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تواصل "كلمتين سياسة" عن اليوم العالمى لحرية الصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنفيذ حملتها التى تحمل عنوان: "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، وجاءت حلقة اليوم عن "اليوم العالمى لحرية الصحافة"، موضحة أن الثالث من مايو من كل عام هو موعد للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وأنه لدى مصر تاريخ طويل في عالم الصحافة المطبوعة.

و قالت تنسيقية شباب الأحزاب إنه في القرن الـ 19 أصدر محمد على أول جريدة هي الوقائع المصرية، وأن الدستور الحالي تضمن الكثير من الضمانات لحرية الرأي و التعبير، مشيرة الى أن الدستور ينص على أن المعلومات الرسمية من حق الشعب معرفتها وأن قانون تنظيم الصحافة نظم الحق في نشر المعلومات و البيانات و القانون يحدد عقوبة حجب المعلومات و ضوابط الحصول عليها.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت حملة بعنوان: "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، وجاءت أولى حلقات الحملة عن الاستجواب البرلمانى أخطر أدوات الرقابة البرلمانية، مشيرة الى أن لائحة البرلمان تمنح كل نائب حق تقديم استجواب ويوجه لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، ويقدم طلب الاستجواب لرئيس المجلس ويتضمن كل ما يتعلق بأسباب الاستجواب ولا يجوز أن يتضمن أمور مخالفة للدستور.

وجاء من بين المصطلحات السياسية التى ركزت عليها الحملة وقدمت تعريفا لها بطريقة سهلة ومبسطة، طلب الإحاطة ، الذى عرفته بأنه وسيلة لتوصيل صوت المواطنين، وأنه أداة مهمة لمراقبة أداء الحكومة .