شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى التعاون ضد «الإسلاموفوبيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى تعزيز التعاون المشترك ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، وإفهام الغرب حساسية مسألة احترام النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم في مكتبه بإسلام آباد مع سفراء الدول الإسلامية المعتمدين لدى باكستان، لإطلاعهم على جهود باكستان ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا ومبادرته الشخصية في هذا الصدد.

وأضاف أن إبراز مسألة احترام شخصية النبي صلى الله عليه وسلم على المستوى الدولي يعد واجباً مشتركاً على جميع الدول الإسلامية، لكي يفهم الغرب أن الإساءة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم تعد مسألة حساسة بالنسبة للمسلمين.

وأكد عمران خان، أن باكستان لا تزال ملتزمة بالحوار والتعاون مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز القيم العالمية للتسامح والاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين جميع الدول والشعوب.