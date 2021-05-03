شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو لتكثيف الجهود الدولية ضد الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت البحرين بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق صاروخين بالستيين وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، في عمل عدائي ممنهج يجسد إصراراً من الحوثي على استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وانتهاكاً متواصلاً للقانون الدولي الإنساني.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامنها مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشيدةً بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة.