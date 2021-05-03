إسرائيل تمنع المستوطنين من دخول الأقصى تحسبا لصدام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى أمام زيارات المستوطنين اليهود، بدءا من غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في بيان لها حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه أن "المسجد الأقصى سيبقى مغلقا أمام اليهود حتى إشعار آخر".

وأشارت إلى أن القرار، تم على خلفية التحذيرات الأمنية من تدهور الأوضاع فيما تبقى من أيام خلال شهر رمضان.

وكانت دعوات قد وجهت من قبل المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى في يوم الثامن والعشرين من رمضان، قوبلت بدعوات فلسطينية للتصدي للاقتحام، والمكوث في الأقصى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، تعزيز نشاطاته العملياتية في الضفة الغربية كجزء من الجهود الهادفة لرفع الجاهزية للتصعيد.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إن "الجيش قام بتعزيز نشاطاته العملياتية في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كجزء من الجهود الهادفة لرفع الجاهزية للتصعيد".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية، وقالت فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة إن التصعيد جاء بسبب الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية.

