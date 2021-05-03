391 وفاة في يوم واحد بكورونا بإيران

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وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و555 ألف حالة، وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 72875.
وذكرت أن 5461 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).
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