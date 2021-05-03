391 وفاة في يوم واحد بكورونا بإيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 391 حالة وفاة و20732 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و555 ألف حالة، وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 72875.

وذكرت أن 5461 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا).