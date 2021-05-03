شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تركي في القاهرة للمرة الأولى منذ سقوط «الإخوان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، على رأس وفد، لبحث العلاقات بين البلدين، وهو أول وفد رسمي تركي يزور مصر منذ الإطاحة بنظام «الإخوان» عام 2013، بالتزامن مع وصول وفد تركي آخر يضم وزيري الخارجية مولود تشاويش أوغلو والدفاع خلوصي آكار ورئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر إلى طرابلس، فيما أكد المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر جليك، أن بلاده تعمل على تشكيل آليات جديدة لبحث قضاياها مع مصر.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال منتصف أبريل/نيسان الماضي، إن وفدا تركياً سيزور القاهرة مطلع مايو /أيار (الجاري)، تلبية لدعوة من الجانب المصري. وكانت مصادر دبلوماسية أفادت بأن اتصالاً هاتفياً كان قد جرى بين تشاويش أوغلو ونظيره المصري سامح شكري، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأوضحت المصادر أن الوزيرين بحثا العلاقات التركية المصرية وسبل تطويرها، إلى جانب تبادل التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

والأسبوع الماضي صادق البرلمان التركي على مذكرة قدمها حزب العدالة والتنمية التركي لتشكيل مجموعتي صداقة مع كل من مصر وليبيا. كما وافق البرلمان التركي على المذكرة التي تقضي بإنشاء مجموعتي صداقة برلمانية بين تركيا ومصر من جهة، وتركيا وليبيا من جهة ثانية.

وفي طرابلس، دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تركيا إلى التعاون، لإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد. وطالبت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي تشاويش أوغلو، تركيا بالتعاون فيما يتعلق بملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، في إطار دعم سيادة ليبيا. وقالت المنقوش:«ندعو تركيا للتعاون معنا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات مؤتمر برلين»، بينما قال أوغلو، إن «التعاون العسكري مع ليبيا تم بناء على طلب من الحكومة حينها»،مؤكداً دعم تركيا «للحكومة الليبية في تحقيق مطالب الشعب الليبي».

وفي سياق حديثها عن تطورات مسار الانتقال السياسي في بلادها، أكدت المنقوش التزام حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بخريطة الطريق المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الليبي، والتي تهدف إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية العام الجاري.