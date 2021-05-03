شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة بايدن توافق على مشروع ضخم للطاقة الشمسية في كاليفورنيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قالت إدارة بايدن اليوم الاثنين إنها وافقت على مشروع ضخم للطاقة الشمسية في صحراء كاليفورنيا سيكون بمقدوره إمداد حوالي 90 ألف مسكن بالكهرباء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن مشروع كريمسون سولار البالغ قيمته 550 مليون دولار سيقام على 2000 فدان من الأراضي الاتحادية غربي بلايثي في ولاية كاليفورنيا.

ويأتي هذا الإعلان بينما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوسيع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على الأراضي العامة في إطار برنامج أوسع لمحاربة تغير المناخ وإيجاد وظائف والارتداد عن تركيز الرئيس السابق دونالد ترامب على تعظيم استخراج الوقود الأحفوري.

وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند في البيان: «مشاريع مثل هذه يمكن أن تساعد في جعل أمريكا رائداً عالمياً في اقتصاد الطاقة النظيفة من خلال تسريع تطوير رشيد للطاقة المتجددة على الأراضي العامة».