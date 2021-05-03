حاكم فلوريدا يرفع جميع القيود المفروضة بسبب كورونا

ميامي - (أ ف ب)

رفع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس الاثنين، وبشكل فوري جميع قيود كوفيد-19 المعمول بها، مشيراً إلى فاعلية اللقاحات وتوافرها في الولاية.

ووقع ديسانتيس قانوناً يلغي أوامر الطوارئ المحلية بفرض قيود بسبب كوفيد-19، لكنه يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو/تموز، ثم وقع أمراً تنفيذياً آخر يغطي المدة من الآن حتى موعد سريان القانون.

وقال الحاكم الجمهوري في مؤتمر صحفي: «هذا هو الأمر البديهي الذي يتوجب فعله»، في إشارة إلى تراجع أعداد الإصابات والوفيات مع استمرار حملة التحصين«. وتلقى نحو تسعة ملايين شخص في فلوريدا التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة الأمريكية.

وأضاف الحاكم:« في هذه المرحلة هناك أشخاص لم يتم تلقيحهم، لكن بالتأكيد ليس بسبب نقص الإمدادات أو عدم توافر اللقاح». ووفرت الولاية الجمعة اللقاح لكل من تزيد أعمارهم على 16 عاماً بدون حاجة إلى إثبات الإقامة في الولاية، وهو إجراء كان متبعاً مُنذ يناير/كانون الثاني لمواجهة الإقبال الكبير في بداية حملة التلقيح.

وأتاح هذا الإجراء تلقيح المهاجرين غير الشرعيين الذين واجهوا صعوبة سابقاً في إثبات إقامتهم، وضمنياً شجع الأمر ما يسمى«سياحة اللقاحات»مع زيارة العديد من الراغبين بتلقي اللقاح للولاية. وانتقد ديسانتيس القيود الصارمة التي لا تزال سارية في دول أخرى، قائلاً إن أولئك الذين لا يزالون ينادون بضرورة مراقبة السكان إنما يقولون بشكل آخر إنهم «لا يؤمنون باللقاحات».

وتتوافر لقاحات«فايزر»و«موديرنا» و«جونسون أند جونسون» بدون موعد مسبق في مراكز فيدرالية وأخرى تابعة للولاية وللمقاطعات، إضافة إلى الصيدليات والمتاجر. وأكد ديسانتيس أنه لا الولاية ولا الحكومات المحلية يحق لها إغلاق الأعمال، بسبب عدم التزام تدابير الوقاية.