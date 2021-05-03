شكرا لقرائتكم خبر عن «عشرات القتلى» في هجوم بشرق بوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واغادوغو - (أ ف ب)

قتل «عشرات الأشخاص» الاثنين في هجوم لإرهابيين مفترضين في كودييل بمقاطعة كومندجاري شرق بوركينا فاسو، هو الأكثر دموية في هذا البلد، وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية لفرانس برس.

وأفاد مصدر أمني إقليمي لفرانس برس: «هاجم عدد كبير من المسلحين بلدة كودييل في منطقة فوتوري صباحاً ما أوقع عشرات القتلى بين المدنيين». وأكد مسؤول في جمعية «متطوعي الدفاع عن الأمة» الهجوم، مشيراً إلى سقوط «20 إلى 30 قتيلاً» على الأقل.