شكرا لقرائتكم خبر عن 17 قتيلاً وأكثر من 800 جريح خلال التظاهرات في كولومبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوغوتا - (أ ف ب)

قتل 17 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 800 بجروح في كولومبيا في أعمال عنف خلال خمسة أيام من التظاهرات احتجاجاً على مشروع إصلاح ضريبي للحكومة اليمينية كما أعلنت السلطات الاثنين.

ووفقاً لحصيلة للهيئة العامة لحماية حقوق الإنسان قتل 16 مدنياً وشرطياً خلال التحرك الشعبي الذي بدأ في 28 إبريل/ نيسان في كافة أرجاء البلاد. وأفاد المصدر عن سقوط 846 جريحاً بينهم 306 مدنيين. وتم توقيف 431 شخصاً في الاضطرابات التي تخللت التظاهرات وأمرت الحكومة بنشر الجيش في المدن الأكثر تضرراً. واتهمت منظمات غير حكومية الشرطة بإطلاق النار على المدنيين.

وأكد وزير الدفاع دييغو مولانو أن الحوادث العنيفة كانت «متعمدة ومنظمة وممولة من المجموعات المنشقة عن (القوات المسلحة الثورية الكولومبية) «الفارك» والتي رفضت اتفاق السلام المبرم في 2016 مع المتمردين السابقين وجيش التحرير الوطني الذي يعد آخر تمرد في كولومبيا».

وأشار إلى أضرار لحقت بـ 313 مؤسسة تجارية و94 مصرفاً و69 محطة للنقل العام و36 صرافاً آليا و14 نقطة عبور مدفوع. وتحت ضغط التظاهرات الضخمة الأربعاء والتي تكررت في الأيام التالية بمشاركة متفاوتة وفقاً للمدن، أعلن الرئيس المحافظ إيفان دوك مساء الأحد سحب مسودة الإصلاح الضريبي قيد الدرس في البرلمان.

وأثار المشروع انتقادات شديدة واعتبرت المعارضة والنقابات المنظمة للتحرك وممثلو الحزب الحاكم أنه يؤثر كثيراً في الطبقة الوسطى وفي غير محله خلال جائحة كوفيد-19 التي فاقمت الأزمة الاقتصادية. ورغم إعلان سحب المشروع نزل المتظاهرون مجدداً إلى شوارع بوغوتا صباح الاثنين وعرقلوا حركة السير على بعض الجادات.

وكانت الحكومة قدمت في 15 إبريل/نيسان إلى البرلمان مشروعها للإصلاح الضريبي الرامي لزيادة إيرادات الدولة بـ 6,3 مليارات دولار إضافية بين 2022 و2031 لتمويل النفقات العامة لرابع اقتصاد في أمريكا اللاتينية.

وتواجه كولومبيا أسوأ أزمة اقتصادية في نصف قرن مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في 2020 بـ 6,8% وارتفاع معدل البطالة في مارس/آذار بـ16,8%. وتفاقم مستوى الفقر في هذا البلد ووصل إلى 42,5%.

واقترح الرئيس سحب مشروعه الأصلي لصوغ نص جديد وإلغاء النقاط الرئيسية موضع الجدل: زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل.