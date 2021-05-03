مسلسلات الحشو والصراخ

شيء قليل وسريع عن «الدراما» التلفزيونية العربية في الأسبوع الأخير من رمضان، ومن البداية، من الظلم أن نُعمّم، ومن الظلم أيضاً عدم الدقة في التوصيف وفي المصطلح، ف«الدراما» شيء، و«المسلسل» شيء آخر، «الدراما» فن السيناريو والحوار، و«الدراما» فن تحويل القصة أو الرواية من نص أدبي إلى «نص» مرئي ومسموع، «الدراما» رديف آخر للمأساة ونقيض للملهاة، والأعمال الروائية والأساطير والمسرحيات الكبرى في تاريخ الأدب هي دراما.

الآداب الدرامية تاريخ لدموع الإنسان إذا أردت أن تتحدث على نحو مجازي أو شعري، ولكن من دون رثائيات وجنائزيات وبكائيات رومانسية عاطفية تنطفئ مع انطفاء حزن الإنسان ولوعاته الوجودية.

هذه هي «الدراما» في بُعدها التوصيفي والمصطلحي بعيداً تماماً عن سطوة التلفزيون، الأمر الذي جعل الكثير من الكتّاب والإعلاميين والصحفيين والفنانين يربطون بخطأ وبخطأ فادح بين الدراما والتلفزيون حتى وُلِدَ هذا المصطلح الهجين «الدراما التلفزيونية». والمقصود به بالطبع، تلك المسلسلات التي يعرضها التلفزيون أو تُعالج تلفزيونياً وتحمل موضوعات مأساوية أو حزينة أو ذات طابع اجتماعي أو تاريخي درامي.

وفي رأيي هذا، وهو ليس رأياً متواضعاً، أن تجري إعادة النظر في هذا المصطلح الهجين، فيُصار إلى القول «مسلسلات تلفزيونية» أو «مسلسل تلفزيوني» اجتماعي أو تاريخي أو روائي فقط، من دون أية استعارة مصطلحية من المفهوم الثقافي المعروف: «الدراما».

في الأسبوع الأخير من رمضان يمكن القول بكل اطمئنان، إن الكثير من المسلسلات التلفزيونية الحكائية أو الروائية أو التاريخية أو الاجتماعية قد انتهى عملياً عند الحلقة العاشرة، وفي أحسن الأحوال عند الحلقة الخامسة عشرة، والباقي من الحلقات على مدى الأيام المتبقية من الشهر ما هو سوى حشو في حشو، وليس مهماً ما طبيعة هذه الحشوة، هل هي حشوة ورق أم حشوة إسفنج أم حشوة تبن.. لا يهم، المهم هو الضحك على ذقون المشاهدين بهذا التمديد والتمطيط.

بعد نقطة الحشوة أو الحشوات تأتي نقطة الصراخ، فالكثير من مسلسلات التلفزيون الرمضانية صراخ في صراخ، «ممثلون درجة ثالثة» يتصارخون ويتصايحون ويتدافعون من دون منطق ولا مبرر ولا إقناع.

على الرغم من كل ذلك، هناك أعمال تلفزيونية محترمة، صحيح أنها قليلة، ولكنها مقنعة.. ولها رأي آخر.

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