ممثل خامنئي في الحرس الثوري: تصريحات ظريف عن سليماني “لن تُنسى أبدًا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ 9 دقائق

اعتبر ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي، اليوم الاثنين، أن نشر مقابلة ظريف كانت “خطوة مخططا لها”، مضيفًا أن تصريحات ظريف حول قاسم سليماني “لن تنسى أبدا” حسبما نقل موقع “إيران إنترناشونال”.

وفي تصريحات أدلى بها صادقي إلى قوات التوجيه العقائدي السياسي في الحرس الثوري، عبر الإنترنت، وصف حاجي صادقي تصريحات ظريف حول أنشطة الحرس الثوري بأنها “لا أساس لها وغير صحيحة”، وقال إن البعض “ينفق المليارات لبناء سجل لنفسه، واكتساب شعبية، ولهم أهداف انتخابية”.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد وجه خلال ملفه الصوتي المسرب، انتقادات غير مسبوقة لهيمنة العسكريين على السياسة الخارجية الإيرانية، وقال إن النظام الإيراني فضّل “الميدان” أي المجال العسكري على “الدبلوماسية”.

واتهم ظريف، قائد فيلق القدس السابق بإلحاق أضرار بالدبلوماسية الإيرانية.

كما اتهم وزير الخارجية الإيراني، القائد السابق لفيلق القدس، بالتعاون مع موسكو “في محاولاتها لتدمير إنجازات الاتفاق النووي” التي جرت في حكومة روحاني، وأن “الإرادة الروسية” أدت إلى مزيد من التورط الإيراني في الحرب السورية.

ونفى ممثل المرشد في الحرس الثوري هذا الجزء من تصريحات ظريف، وادعى أن قاسم سليماني “جعل روسيا جنديا لمحور المقاومة، وأن 8 سنوات من مفاوضات الحكومة لم تؤثر بحجم تأثير مفاوضات الحاج قاسم”.

وفي جزء آخر من تصريحاته، اتهم حاجي صادقي وزير الخارجية الإيراني بـ”توجيه اتهامات كاذبة وباطلة” ضد الحرس الثوري، ووجه خطابه إلى ظريف قائلا: “يبدو أنك لا تعرف معنى الشهادة”.