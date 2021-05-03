تفاصيل جديدة.. صور “سليماني والمهندس” على الصواريخ التي ضربت قاعدة بلد في العراق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ 29 دقيقة

كشفت وسائل إعلام تفاصيل جديدة عن عملية القصف الصاروخي التي تعرضت لها قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد، التي يعمل بها متعاقدون أميركيون.

ونشرت سكاي نيوز عربية على صورة للصواريخ التي استهدفت قاعدة بلد الجوية شمالي العراق، قبل إطلاقها.

ويبدو واضحا على الصواريخ، وجود ملصقات تحمل صورة لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق.

وقتل سليماني والمهندس مطلع العام الماضي، في ضربة أميركية خاطفة استهدفت سيارتهما قرب مطار بغداد، في واقعة رفعت التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى أعلى مستوياته.

وتم استهداف قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد، التي يعمل بها متعاقدون أميركيون، بـ10 قذائف صاروخية.

ومن جهتها شرعت القوات العراقية بعملية أمنية واسعة، الاثنين، مسنودة بمعلومات استخبارية دقيقة، للبحث عن عناصر إرهابية أقدمت على إطلاق 4 صواريخ نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي: “هذه الأعمال التي يراد منها إضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية، لن تمر دون حساب للعناصر الإرهابية التي تقوم بهكذا أفعال خارجة عن القانون وفق أجندة لا تريد الخير للعراق وأهله، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جيسيكا ماكنولتي لـ”سكاي نيوز عربية”، إن واشنطن رصدت سقوط صواريخ على قاعدة بلد.

وأوضحت أنه “لا قوات أميركية أو دولية في القاعدة. هناك متعاقدون أميركيون يعملون لشركة أميركية صغيرة فيها”، مشيرة إلى أن الهجوم لم ينتج عنه وقوع إصابات بشرية.

والأربعاء تم قصف القاعدة الواقعة بمحافظة صلاح الدين، بطائرة مسيرة.