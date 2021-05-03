بايدن يعد الأمريكيين: خطة النهوض الاقتصادي ستضع المال مباشرة في جيوبكم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 3 - مايو - 2021 10:19 مساءً

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن أن خطته للنهوض الاقتصادي، “ستضع المال مباشرة في جيوب الأميركيين”، وستمدد “الإعفاءات الضريبية عن الأطفال”.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن “العائلات ذات الدخل المتوسط يجب ألا تدفع أكثر من 7 في المئة من دخلها لرعاية الأطفال”.

وقدم بايدن خطة خاصة بالعائلات الأميركية البالغة قيمتها 1.8 تريليون دولار.

وأشار بايدن إلى أن الخطة تتضمن برنامجا لـ”رعاية الطفولة يوفر 12 أسبوعا من الإجازة المدفوعة”، ومنح “ثلاثة آلاف دولار عن كل طفل عمره أكثر من 6 سنوات”.

ويؤكد أن خطة النهوض الاقتصادي تقوم على “سد كل الثغرات الضريبية”، إذ يجب على “الأغنياء أن يدفعوا حصتهم العادلة من الضرائب”.

وأوضح أن الاعفاءات الضريبية يجب أن تمنح للطبقة المتوسطة.

وكان بايدن قد أعلن عن ثلاثة برامج إنفاق ضخمة، في حال مصادقة الكونغرس عليها ستسفر عن “ملايين الوظائف ذات الأجور المرتفعة” للأميركيين العاديين.

وفي دفاعه عن زيادة الضرائب على أصحاب المداخيل المرتفعة لتغطية تكلفة خطته الانقاذية الأخيرة، قال بايدن “حان الوقت كي يبدأ كبار الأثرياء والمؤسسات في دفع حصتهم العادلة”.