10 قذائف صاروخية على قاعدة عسكرية شمال بغداد.. ولا إصابات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - مايو - 2021 9:08 مساءً

لليوم الثاني على التوالي تعرضت قاعدة عسكرية شمال بغداد إلى قصف جوي بصواريخ “كاتويشا”.

وبحسب مصادر أمنية عراقية فقد تعرضت قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد، التي يعمل بها متعاقدون أميركيون، بـ10 قذائف صاروخية.

من جانبها صرحت قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) جيسيكا ماكنولتي لـ”سكاي نيوز عربية”، إن واشنطن رصدت سقوط صواريخ على قاعدة بلد.

وأوضحت أنه “لا قوات أميركية أو دولية في القاعدة. هناك متعاقدون أميركيون يعملون لشركة أميركية صغيرة فيها”، مشيرة إلى أن الهجوم لم ينتج عنه وقوع إصابات بشرية.

ولا توجد حاليا معلومات عن وقوع خسائر بسبب القصف، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.