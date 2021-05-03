عملية أمنية في ألمانيا تطيح بواحدة من أكبر المنصات الإباحية للأطفال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

في عملية أمنية نوعية، ألقت الشرطة الالمانية القبض على أعضاء بارزين في منصة إلكترونية لعرض المواد الإباحية للأطفال على ما يعرف بشبكة “الإنترنت المظلم”.

وأعلنت الشرطة الألمانية، يوم الإثنين، عن إغلاق هذه المنصة، الّتي تحمل اسمBoystown ، والتي وُجدت منذ عام 2019، وأحصت أكثر من 400 ألف عضو، و “أُعدت لغرض التبادل العالمي للصور الإباحية للأطفال، ولاسيما صور الاعتداء على الصغار”.

وذكر البيان أن منتدى “دارك نت” سمح للمستخدمين بالتواصل مع الآخرين ومشاركة الصور ومحتوى الفيديو الّذي يتضمن “انتهاكات جنسية خطيرة للأطفال الصغار”.

وتتراوح أعمار المتهمين الثلاثة الرئيسيين، بين 40 و 58 عاماً بتهمة إدارة المنصة، وتقديم الدعم الفني والمشورة للأعضاء الآخرين حول كيفية تجنب القبض عليهم من قبل السلطات. وذكرت الشرطة أن مشتبهاً آخر، وهو رجل يبلغ من العمر 64 عاماً من هامبورغ، كان “أحد أكثر مستخدمي المنصة نشاطاً”، حيث نشر “أكثر من 3500” منشور على المنصة منذ الاشتراك فيها في عام 2019.

وأفاد المحققون أن العملية الّتي دامت أشهراً وبتحريض من ألمانيا تم تنسيقها من قبل اليوروبول وبدعم من سلطات إنفاذ القانون في هولندا والسويد والولايات المتحدة وكندا. كما تمّ تنفيذ سبع مداهمات في مناطق شمال الراين وستفاليا الألمانية وبافاريا ومدينة هامبورغ بقيادة الشرطة الفيدرالية والمدعين العامين في فرانكفورت.