شكرا لقرائتكم خبر عن «بلينكن» يدعو كوريا الشمالية إلى التزام المسار الدبلوماسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، إنه ينبغي لكوريا الشمالية التواصل دبلوماسيا لمعرفة إن كانت هناك سبل لإنجاز هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي في لندن: "آمل أن تستغل كوريا الشمالية الفرصة للتواصل الدبلوماسي لمعرفة إن كانت هناك سبل للمضي قدما نحو هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية".

وتابع: "لن نراقب ما ستقوله كوريا الشمالية فحسب بل ما ستفعله أيضا.. أعتقد أن الأمر يرجع لكوريا الشمالية لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت تريد التواصل على هذا الأساس أم لا".