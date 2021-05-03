شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلن عن مشروع للطاقة الشمسية بـ550 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إنها وافقت على مشروع ضخم للطاقة الشمسية في صحراء كاليفورنيا سيكون بمقدوره إمداد نحو 90 ألف مسكن بالكهرباء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان إن مشروع كريمسون سولار البالغ قيمته 550 مليون دولار سيقام على 2000 فدان من الأراضي الاتحادية غربي بلايثي في ولاية كاليفورنيا.

ويأتي هذا الإعلان بينما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوسيع تطوير مشاريع الطاقة المتجددة على الأراضي العامة في إطار برنامج أوسع لمحارية تغير المناخ وخلق وظائف والارتداد عن تركيز الرئيس السابق دونالد ترامب على تعظيم استخراج الوقود الأحفوري.

وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند في البيان: "مشاريع مثل هذه يمكن أن تساعد في جعل أمريكا رائدا عالميا في اقتصاد الطاقة النظيفة من خلال تسريع تطوير رشيد للطاقة المتجددة على الأراضي العامة".