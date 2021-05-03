إصابات الهند تقترب من 20 مليونا .. والمستشفيات عن آخرها فـي الأرجنتين

■ تايلند تسجل رقما قياسيا جديدا فـي الوفيات

■ الصين واليابان وكوريا الجنوبية تتعهد بتقديم دعم «محدد الأهداف» للتعافـي

نيودلهي ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أعلنت الهند أمس تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليونا، وجرى أيضا تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس فيما امتلأت المستشفيات عن آخرها في الأرجنتين.

ومع تسجيل 368147 إصابة بالهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ـ حتى صباح أمس ـ ، بلغ الإجمالي 19.93 مليون في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 218959 وفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية. يقول خبراء في مجال الطب إن الأعداد الحقيقية في البلد البالغ عدد سكانه 1.35 مليار نسمة قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف. وامتلأت المستشفيات عن آخرها وتضاءل مخزون الأكسجين وتجاوز الوضع الطاقة الاستيعابية للمشارح ومحارق الجثث.

وفرضت 11 ولاية على الأقل شكلا من أشكال القيود لمحاولة كبح انتشار العدوى، لكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مترددة في فرض عزل عام على مستوى الهند خشية التداعيات الاقتصادية. ووقع زعماء 13 حزبا معارضا الأحد رسالة تحث مودي على تدشين حملة تطعيم وطنية بالمجان على الفور وإعطاء الأولوية لإمداد المستشفيات ومراكز الصحة بالأكسجين. وأرجأت عدة ولايات توسيع نطاق حملة تطعيم البالغين التي كان من المقرر أن تبدأ يوم السبت، وذلك بسبب نقص اللقاحات. وتقول وزارة الصحة إن لدى الولايات عشرة ملايين جرعة وإن مليوني جرعة أخرى ستورّد خلال الأيام الثلاثة المقبلة. ووصلت السلالة الهندية الآن إلى 17 دولة على الأقل من بينها بريطانيا وسويسرا وإيران، مما دفع العديد من الحكومات إلى إغلاق حدودها أمام المسافرين القادمين من الهند. وفي الأرجنتين وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى ثلاثة ملايين إصابة منذ بدء ظهور الجائحة رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار العدوى، في حين قال مسعفون إن المستشفيات أصبحت ممتلئة عن آخرها.

وقالت وزارة الصحة يوم الأحد إنها سجلت 11394 إصابة جديدة مما يرفع الحالات إلى مستوى جديد تجاوز الثلاثة ملايين. وسجلت الوزارة أيضا 156 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 64252. وكشفت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز قبل أيام عن إجراءات جديدة شملت فرض قيود أشد صرامة بعد تعرض الأرجنيتن لموجة ثانية من العدوى واكتظاظ وحدات العناية المركزة بالمرضى وتسجيل أرقام قياسية يومية في حالات الإصابة والوفيات.

وسجلت تايلاند رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بكورونا بلغ 31 وفاة حسبما أفادت وزارة الصحة وذلك في الوقت الذي تواجه فيه موجة ثالثة من العدوى. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 2041 حالة إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 71025 منذ بدء ظهور الجائحة العام الماضي. وارتفع العدد الكلي للوفيات بالفيروس حتى الآن إلى 276. من جانبهم تعهد وزراء مالية الصين واليابان وكوريا الجنوبية ومحافظو البنوك المركزية للدول الثلاث بتقديم الدعم اللازم للأشخاص الأكثر تضررا من جائحة كوفيد ـ19 من خلال إجراءات “محددة الأهداف”. وفي بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الإنترنت على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الآسيوي، تعهد الوزراء ومحافظو البنوك المركزية “بتحقيق الانتعاش الشامل والحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل والمحافظة على الاستقرار المالي”. وسجلت روسيا 8489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 2635 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد إلى أربعة ملايين و831744 حالة. وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا إن 336 آخرين من المصابين بالمرض توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 111198.