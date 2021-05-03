الأسد يزور مصانع حمص.. هل يحتاج الرئيس المرشح لدعاية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بينما أقرت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الإثنين، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في 26 مايو/ أيار الجاري بينهم الرئيس السوري بشار الأسد، زار الأسد منشآت صناعية بمحافظة حمص، وسط سوريا.

وزار الأسد، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية، منشآت صناعية كان لها دور في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين جزء مهم من حاجة السوق السورية في مختلف المجالات، خاصة خلال ظروف الحرب.





التقى الرئيس السوري، وفقا للمصدر نفسه، بالعمال والفنيين وأصحاب المعامل وتحاور معهم حول عملية الإنتاج ومستلزماتها وسبل دعم هذه العملية، وأكد أن زيادة الإنتاج هو الهدف الأهم للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة.





وخلال الزيارة أكد الأسد أن "البلد الذي لا ينتج ليس بلداً مستقلاً، وأن العمل في ظروف الحرب إضافة إلى كونه شرفاً وأخلاقاً، فإنه يصبح أيضاً دفاعاً عن الوطن".





ووافقت المحكمة الدستورية، في وقت سابق اليوم، على ترشيح الرئيس الحالي بشار الأسد، مع اثنين من المتقدمين لمنافسته استوفيا الشروط، هما: عبدالله سلوم عبدالله ومحمود أحمد مرعي.





وأعلن رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام رفض باقي المترشحين البالغ عددهم 48 مرشحا، لعدم استيفائهم الشروط الدستورية والقانونية.