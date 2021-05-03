"عشرات القتلى" في هجوم بشرق بوركينا فاسو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 مايو 2021

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قتل "عشرات الأشخاص" الإثنين في هجوم لجهاديين مفترضين في كودييل بمقاطعة كومندجاري شرق بوركينا فاسو، هو الأكثر دموية في هذا البلد وفق ما ذكرت مصادر أمنية ومحلية لفرانس برس.



وأفاد مصدر أمني اقليمي لفرانس برس "هاجم عدد كبير من المسلحين بلدة كودييل في منطقة فوتوري صباحا ما أوقع عشرات القتلى بين المدنيين".

وأكد مسؤول في جمعية "متطوعي الدفاع عن الأمة" الهجوم مشيرا إلى سقوط "20 إلى 30 قتيلا" على الأقل.