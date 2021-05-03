شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بصدد طلب 30 مقاتلة رافال من فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - (أ ف ب)

ستطلب مصر 30 مقاتلة إضافية من طراز رافال من فرنسا، كما قال الاثنين مصدر مطّلع على الملف، مؤكداً جزئياً معلومات، كشفها موقع «ديسكلوز» الاستقصائي.

وكانت القاهرة، وهي زبون مهم بالنسبة إلى قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال (24) في عام 2015. ولم ترغب شركة داسو في التعليق على هذه المعلومات التي من شأنها أن تمثل نجاحاً تجارياً كبيراً جديداً لهذه المقاتلة الفرنسية.

وقال مصدر في الحكومة الفرنسية لفرانس برس: «إن مناقشات متقدمة جداً تجري مع مصر ويمكن إعلانها قريباً جداً». ووفقاً لموقع «ديسكلوز»، وقعت فرنسا ومصر في 26 أبريل/نيسان عقداً بقيمة إجمالية تبلغ 3,95 مليارات يورو يشمل بيع 30 مقاتلة رافال، إضافة إلى عقدين آخرين لصالح مجموعة «إم بي دي إيه» لصناعة الصواريخ و«سافران إلكترونيكس أند ديفانس». وكان من المقرر أن يوقع وفد مصري بالأحرف الأولى على الاتفاق الاثنين في باريس.

وأكد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس طلبية مقاتلات رافال الثلاثين، بدون تحديد الترتيبات المالية. ومن شأن عملية البيع هذه، تأكيد النجاح الكبير للمقاتلة الفرنسية، ولو جاء متأخراً.