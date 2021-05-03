شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليار درهم استثمارات في قطاع البتروكيماويات بالرويس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشكل «صناعة التكرير و البتروكيماويات» في الرويس رافداً حيوياً يعزز نمو وتطور القطاع الصناعي المحلي، وممكّناً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام في الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، بما يتماشى مع استراتيجية «صنع في الإمارات».

وتمكنت «أدنوك» بفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود، من مواصلة الإنجازات في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث كان لأعمالها في مجال التكرير وصناعة المشتقات البتروكيماوية دور فاعل في مسيرة الإنجازات والنجاحات التي حققتها الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية.

وتستعرض وكالة أنباء الإمارات «وام» في التقرير التالي جهود شركة بترول أبوظبي الوطنية، «أدنوك»، في تطوير أعمالها بمجال التكرير وصناعة البتروكيماويات، بما يدعم النمو الاقتصادي للدولة ويعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

زيادة الربحية

وتشكل استراتيجية «أدنوك» الطموحة للمرحلة الثانية من النمو والتطور في مجال التكرير وصناعة المشتقات البتروكيماوية التي أطلقتها في عام 2018 ممكّناً رئيسياً لاستراتيجية أدنوك 2030 لا سيما من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وعقد الشراكات، حيث تشهد منطقة الرويس حالياً تنفيذ عدد من المشاريع بقيمة تزيد على 40 مليار درهم لتطوير وتوسعة أعمال «أدنوك» في مجال التكرير وصناعة البتروكيماويات إلى جانب العديد من مشاريع النمو الأخرى قيد الإعداد في قطاع التكرير والبتروكيماويات والقطاع الصناعي.

وتعكس هذه المشاريع نجاح استراتيجية «أدنوك» الطموحة التي تهدف إلى زيادة الربحية والعائد الاقتصادي من أعمالها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والمحافظة على المرونة في أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز مع التركيز على نهج استباقي ومرن في تسويق وتجارة وتداول المنتجات.

وحققت «أدنوك» تقدماً كبيراً في تنفيذ هذه الاستراتيجية ونجحت في استقطاب استثمارات أجنبية كبيرة للرويس وتوسيع شراكاتها في مجالات التكرير والأسمدة وأصول البنية التحتية لخطوط الأنابيب.

تطورات متلاحقة

وعلى مساحة تزيد على ثلثي مساحة جزيرة أبوظبي، تتركز أعمال «أدنوك» في مجال التكرير والبتروكيماويات وعملياتها الصناعية، حيث يمتد مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية «الذي يضم رابع أكبر مصفاة نفط في العالم إلى جانب «مجمع بروج» الذي يعد واحداً من أكبر مجمعات إنتاج «البولي أوليفين» في العالم، إضافة إلى منشآت معالجة الغاز وصناعة الأسمدة العالمية، ليسهم بدور رئيسي في تمكين النمو الاقتصادي للدولة.

ومنذ سبعينات القرن الماضي شهدت الرويس تطورات متلاحقة نتيجة لخطط «أدنوك» المستقبلية للتوسع والنمو في مجال التكرير والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها، إذ تحولت من موقع صحراوي ناء ومجتمع صغير يعيش على صيد الأسماك، إلى قاعدة إنتاجية ضخمة تضم منشآت على مستوى عالمي لتصبح أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم.

وتمثل مصفاة الرويس التي افتتحها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1982 حجر الزاوية في خطط «أدنوك» لتطوير وتوسعة أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات وأحد المرتكزات الأساسية لمسيرة التطور والازدهار في أبوظبي.

ويجسد افتتاح مصفاة الرويس الرؤى بعيدة المدى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي ركزت على تعزيز وزيادة القيمة من مواردنا الطبيعية من خلال عمليات التكرير والمعالجة لتحويلها إلى مواد خام أساسية يستخدمها القطاع الصناعي المحلي لتصنيع منتجات ذات قيمة عالية.

خلق فرص استثمارية

وتماشياً مع استراتيجيتها المتكاملة 2030 تواصل «أدنوك» تطوير وتوسعة أعمالها في مجال التكرير وصناعة المشتقات البتروكيماوية في الرويس، من خلال تبني نهج يقوم على توسيع نطاق الشراكات وخلق فرص استثمارية جديدة لتعزيز وزيادة القيمة المحلية المضافة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ودعم نمو وتطور القطاع الخاص، مع التركيز على الاستفادة من نمو وتطوير منتجات نهائية عالية القيمة من شأنها المساهمة في تعزيز النمو الإجمالي للناتج المحلي.

وتعمل «أدنوك» حالياً على تطوير منتجات جديدة تسهم في زيادة القيمة من موارد أبوظبي الطبيعية، وتوفير المزيد من الفرص التي تسهم في دعم استراتيجية دولة الإمارات للنمو في قطاع الصناعة والبتروكيماويات.

وتشكل أعمال «أدنوك» في مجال التكرير والبتروكيماويات ركيزة أساسية لنمو وتطور القطاع الصناعي المحلي من خلال دورها المحوري في تكرير وتحويل موارد الدولة من النفط الخام إلى مجموعة متنوعة من الوقود والمواد الخام الأساسية التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات الاستهلاكية التي تستخدم في الحياة اليومية.(وام)

عجلة دوران وتطور الاقتصاد الحديث

يشكل الغاز الطبيعي الذي تنتجه «أدنوك» وقوداً أساسياً للمنشآت الصناعية ومحطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء، كما تنتج «أدنوك» أنواعاً متعددة من مصادر الطاقة التي تقوم بدور المحرك الرئيسي لعجلة دوران وتطور اقتصادنا الحديث. و تتركز أعمال «أدنوك» في مجال التكرير والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها في مواقع أخرى بإمارة أبوظبي وجزيرة داس في الخليج العربي، وتلعب هذه المواقع دوراً مهماً في توفير مواد خام عالية الجودة وأنواع متعددة من الوقود للإيفاء باحتياجات الحياة اليومية و القطاع الصناعي المحلي من الطاقة