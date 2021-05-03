شكرا لقرائتكم خبر عن جناح «دبي العطاء» في «إكسبو 2020 دبي» يرفع شعار «مستقبلنا إنساني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دبي هي أكثر من مجرد موطن لأطول مبنى وأكبر جزيرة من صُنع الإنسان، إنها أيضاً موطن لأحد أكثر الشعوب حباً للأعمال الخيرية على مستوى العالم.

تحت ريادة قائد ذي رؤية، أنشأوا حركة توفر فرصاً عادلة لحصول الأطفال والشباب على التعليم والتعلُّم لمساعدتهم في تولي زمام الأمور للتحكم في مستقبلهم. هذه الحركة العالمية تعرف ب«دبي العطاء»، وهي تعتبر اليوم أكبر مؤسسة إنسانية عالمية غير حكومية تهدف إلى توفير التعليم السليم في البلدان النامية.

مئات آلاف الزوار

وابتداءً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ستتاح الفرصة لبقية أنحاء العالم للتعرُّف أكثر إلى التأثير العالمي لدبي العطاء، حيث من المقرر أن يزور مئات الآلاف الزوار جناح المؤسسة الإنسانية في «إكسبو 2020 دبي». وسيأخذ جناح «دبي العطاء» الزوار من جميع أنحاء العالم على اختلاف أعمارهم في رحلة تروي قصة دبي التي تدور حول التعاون معاً، وإنشاء حركة صنعت، ولا تزال تصنع فارقاً حول العالم.

ومن خلال رحلة الجناح الغامرة والتجريبية، سيفهم الزائرون المعنى الحقيقي للبيئة التي توفر فرصاً مُتكافئة من خلال قدرة التعليم على إحداث تغيير إيجابي. وسيدركون أهمية بدء التعلُّم في مرحلة مبكرة، وكيف سيتمكن الأطفال - من خلال التوجيه الصحيح والرعاية والمرح - من وضع حجر الأساس للتعلُّم مدى الحياة. واعتماداً على هذا الأساس، يستطيع الشباب التعامل مع الحلول والاحتمالات والتحديات والفرص السانحة أمامهم. ويجري حالياً استكمال أعمال التجهيز والتطوير الخاصة بالجناح في موقع «إكسبو 2020 دبي»، مُسجلة بذلك علامة بارزة في تاريخ «دبي العطاء».

الكرم والعطاء

وقال الدكتور طارق محمد القرق، المفوض العام لجناح «دبي العطاء» في معرض «إكسبو 2020 دبي» والرئيس التنفيذي ل«دبي العطاء»: «تصل قصة دبي ودولة الإمارات إلى أبعد مما تراه العين. إنها قصة أرض اشتُهر شعبها بالكرم والعطاء لعقود طويلة، وما زال إرثهم مستمراً حتى اليوم. تُجسِّد دبي العطاء في جوهرها روح الإيثار المميزة لشعب دولة الإمارات الذي يفخر كثيراً بأن يكون جزءاً من الحركة العالمية المؤثرة التي أصبحت عليها المؤسسة اليوم. نؤمن بضرورة مشاركة هذه القصة الثرية والممتعة والتمكينية عن دبي والإمارات العربية المتحدة ودبي العطاء مع العالم بأسره، وليس هناك منصة أفضل من إكسبو 2020 دبي لعرضها بكل فخر».

يقع جناح «دبي العطاء» في منطقة الفرص داخل «إكسبو 2020 دبي» ويمتد على مستويين، ويتم تصميمه وبناؤه من قبل «بيكو الدولية» (Pico International)، الشركة العالمية الرائدة في التنشيط الشامل للعلامات التجارية، وسيكون شعار هذه المساحة «مستقبلنا إنساني» وتبلغ 1,000 متر مربع، وسيمثل الشعار أيضاً الموضوع العام لمشاركات هذه المؤسسة الإنسانية على مدار العامين المُقبلين.

وبوصفها مبادرة خاصة بحشد الجهود، تهدف «مستقبلنا إنساني» إلى وضع الإنسانية في صميم الثورة الصناعية الرابعة المُقبلة، جنباً إلى جنب مع التطورات التكنولوجية، وتسعى إلى التأكد من مرونة أنظمة التعليم بالقدر الذي يسمح بمواكبة التغيُّرات السريعة من حولنا، وتقليص الفجوة الرقمية من خلال ضمان الحق في الحصول على وسائل الاتصال من أجل التعلُّم، وسبل العيش كوسيلة لزيادة الفرص المتكافئة للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم، ووضع كرامة الإنسان في صميم سرد القصص لتعزيز فهمٍ أكثر دقة للعالم.

مستقبل مزدهر

وعلاوة على الجناح الخاص في «إكسبو 2020 دبي»، تُعد هذه المُبادرة العالمية الخاصة بحشد الجهود أيضاً الركيزة وراء «ريوايرد» (RewirEd)، المنصة العالمية التي تطمح إلى إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل مستقبل مزدهر ومستدام؛ فضلاً عن الإعلان العالمي حول الاتصال بهدف حشد دعم كل من القطاعين العام والخاص لزيادة نطاق الاتصال من أجل التعلُّم وسبل العيش؛ ورواية القصص بطريقة تصون الكرامة، وهو نظام يُرسخ مفهوم الكرامة والاحترام في رواية القصص في السياقات التنموية والإنسانية.

وخلال «إكسبو 2020 دبي»، ستستضيف «دبي العطاء» أيضاً قمّتها الرائدة «ريوايرد» (RewirEd Summit) بالشراكة مع «إكسبو 2020 دبي» وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات. وسيجري تنظيم القمة بالشراكة مع الأطراف الفاعلة الدولية في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول 2021،.