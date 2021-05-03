شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة مبابي أمام ماشستر سيتي في «أبطال أوروبا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

يحوم الشك حول مشاركة مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بحسب ما أعلن مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي عشية المباراة: «أعتقد أنه يتعين علينا تقييم حالة كيليان. اليوم سيبدأ تدريباته الفردية وبعدها سنرى ما إذا سيتمكن من التواجد مع الفريق».

وغاب مبابي عن مباراة فريقه الأخيرة ضد لنس في الدوري الفرنسي لمعاناته من إصابة في ربلة الساق، لكنه تواجد ضمن البعثة التي سافرت إلى مانشستر الاثنين.

وأوضح بوكيتينو: «لا يزال أمامنا يوم واحد ولم نقرر حتى اللحظة ما اذا كان متاحاً للعب من عدمه».

ولا شك بأن عدم مشاركة مبابي ضد سيتي ستشكل ضربة قوية لآمال سان جيرمان، خصوصاً بعد خسارته على ملعبه (1-2) ذهاباً الأسبوع الماضي، لا سيما بعد أن سجل ثلاثية في مرمى برشلونة الإسباني وثنائية في مرمى بايرن ميونيخ الألماني في الدورين السابقين من المسابقة القارية.

وكان مبابي لفت الانظار للمرة الأولى في صفوف موناكو ضد مانشستر سيتي بالذات عام 2017 بسن الثامنة عشرة عندما سجل باكورة أهدافه في دوري الأبطال وساهم بتأهّل فريق الإمارة إلى ربع النهائي.

ويأمل سان جيرمان في بلوغ النهائي القاري للمرة الثانية توالياً بعد خسارته مباراة القمة ضد بايرن ميونيخ (صفر-1) العام الماضي عندما أقيمت بنظام التجمع في لشبونة، بينما تبدو حظوظ مانشستر سيتي في الوصول إلى النهائي عالية خصوصاً بعد نتيجة مباراة الذهاب.