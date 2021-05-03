شكرا لقرائتكم خبر عن «مذيار» و«مذخور» يحلقان بناموس الحول والزمول في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تختتم الثلاثاء فعاليات مهرجان الوثبة لهجن أبناء القبائل 2021، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، منذ 24 إبريل / نيسان الماضي، بمشاركة الآلاف من مطايا أبناء القبائل من مختلف إمارات الدولة.

ويشهد اليوم الختامي من المهرجان 8 أشواط للحول والزمول تعد الأقوى والأكبر على الإطلاق، حيث خصصت اللجنة المنظمة الشوط الأول للحول المفتوح وجائزته سيف، إلى جانب 3 ملايين درهم، فيما خصص الشوط الثاني للزمول المفتوح، وجائزته بندقية ومليونا درهم، أما الشوط الثالث فيشهد الصراع على سيف الحول المحليات، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، فيما تتنافس المطايا على بندقية الشوط الرابع المخصص للزمول المحليات وجائزته المالية البالغة نصف مليون درهم.

وبالعودة لمنافسات المهرجان، فقد تواصلت الفعاليات، الاثنين، لليوم العاشر على التوالي، وشهد الميدان الغربي منافسات الحول والزمول، لمسافة 8 كلم، على مدار 14 شوطاً في الفترة المسائية.

وحلقت «مذيار» لحامد صغيرون بن حميد الدرعي في التحليق بأول أشواط الحول المحليات في الشوط الأول بعد أن قطعت مسافة الشوط في 13.02.03 دقيقة، ونجحت «لافندر» لمحمد زايد محمد المنصوري في نيل المركز الأول في الشوط الثاني بتوقيت 13.05.8 دقيقة.

وطار «مذخور» للرملي حمد راعي الشيجة العامري بناموس ولقب الشوط الثالث للزمول المحليات مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 13.19.02 دقيقة، فيما أهدى «شاهين» مالكه محمد الصمغة العامري ناموس الشوط الرابع المخصص للزمول المهجنات، وقطع مسافة الشوط في زمن قدره 13.07.02 دقيقة.

وسيطرت «الشامخة» لمحمد سهيل عويضان العامري على الشوط الخامس، وتوجت «أبعاد» لمكتوم الشيبة بن علي السبوسي بناموس ولقب الشوط السادس بتوقيت 12.55.04 دقيقة.

وشهد الشوط السابع فوز «مشتاق» لحمد خليفة محمد المر بتوقيت 13.15.09 دقيقة، أما الشوط الثامن فكان من نصيب «شاهين» لمحمد راشد أحمد المنصوري بزمن قدره 13.20.07 دقيقة، فيما توج بلقب الشوط التاسع «الركيبة» لسلطان بن سهيل الدرعي بعدما قطعت مسافة الشوط في 13.09.0 دقيقة.

وشهدت بقية الأشواط فوز كل من «مكيدة» لمسلم أحمد بن هميلة المزروعي، و«مياسة» لحمد بن سالم الوهيبي، و«الظفرة» لمحمد زايد المنصوري.

وحصل ملاك الهجن الفائزة على الجائزة المالية التي خصصتها اللجنة المنظمة وهي عبارة عن جائزة نقدية قيمة قيمتها 100 ألف درهم، و50 ألف درهم للفائز بالمركز الأول في أشواط المحليات والمهجنات.