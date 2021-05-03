شكرا لقرائتكم خبر عن النفيعي يقترب من العودة إلى رئاسة أهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

تعقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي السعودي الثلاثاء اجتماعها غير العادي لإعلان الرئيس الجديد للنادي الجداوي بعدما أعلنت لجنة انتخابات الأندية الرياضية السعودية الاثنين اعتماد القائمة النهائية للمرشحين دون تغيير، حيث يتنافس كلٌّ من ماجد النفيعي وزياد اليوسف على الفوز بالكرسي الساخن.

وستلعب أصوات الأمير منصور بن مشعل البالغة 7 آلاف صوت دوراً محورياً في تحديد هوية الرئيس القادم، وأبانت مصادر متطابقة إلى أن حظوظ النفيعي هي الأكبر للفوز بأصوات الأمير مشعل علماً أن جميع الأصوات تبلغ 7912 صوتاً.

وسبق للنفيعي رئاسة الأهلي لفترة وجيزة في عام 2018، وهو رجل أعمال يدير عدداً من الشركات المختصة في مجال السياحة والفنادق.