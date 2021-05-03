شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 1.63 مليون مسافر بالمطارات الأمريكية في يوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة أمن النقل الأمريكية إنها فحصت 1.63 مليون مسافر في مطارات الولايات المتحدة أمس الأحد، وهو أعلى رقم منذ مارس 2020، عندما عصفت جائحة فيروس كورونا بالطلب على الرحلات.

لكن عدد المسافرين الأمريكيين جوا ما زال أقل نحو 35 بالمائة عنه في ذات اليوم من 2019، بما يقل نحو مليون مسافر، حسبما ذكرت إدارة الأمن.

وعلى سبيل المقارنة، لم يزد عدد من شملهم الفحص الأمني في المطارات الأمريكية في ذات اليوم من مايو 2020 على 170 ألفا. وتزيد شركات الطيران الأمريكية رحلاتها، توقعا لطلب أعلى على الرحلات الصيفية.