شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على قاعدة جوية بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد آمر قاعدة بلد الجوية العراق ، اللواء الركن الطيار ضياء محسن، اليوم الاثنين، سقوط 3 صواريخ كاتيوشا داخل القاعدة ضمن محافظة صلاح الدين.

وقال محسن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين"، لافتا الى أن "الصوايخ انطلقت من منطقتي الدوجمه والناي التابعتين لقضاء الخالص شمال محافظة ديالى باتجاه قاعدة بلد الجوية".

وأضاف، أن "القصف لم ينتج عنه أي خسائر تذكر".