شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 5068 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5068 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1079998 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15566, فيما تم تسجيل 7351 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 964551 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 99881 , منهم 555 يرقدون في غرف العناية المركزة.