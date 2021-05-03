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دولة مجاورة للعراق تمنع المواطنين من السفر إلا بشرط

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الكويت منع المواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ضمن فئات عمرية محددة، من السفر إلى خارج البلاد، ما لم يكونوا قد تلقوا لقاحا ضد فيروس .
وقالت وزارة الإعلام الكويتية في "تويتر": "عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكن (الراغب في السفر) قد تحصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح".

وأضافت: "يستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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