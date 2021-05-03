دولة مجاورة للعراق تمنع المواطنين من السفر إلا بشرط

وقالت وزارة الإعلام الكويتية في "تويتر": "عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، ما لم يكن (الراغب في السفر) قد تحصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح".



وأضافت: "يستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021.