الصحة تكشف أسباب انخفاض عدد المصابين بوباء كورونا

بغداد - ياسين صفوان - ​كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، أسباب انخفاض أعداد الإصابة بوباء كورونا في العراق خلال الآونة الأخيرة، فيما تحدث عن العراقيين العائدين من الهند.



وقال مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة هيثم العبيدي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "انخفاض عدد الإصابات له عدة عوامل منها إن المنحنى الوبائي ارتفع بشكل طبيعي وفقاً لعلمي الفيروسات والاوبئة ثم بدأ بالنزول وهذا ما حدث فعلاً في العراق وهو ما كان متوقعا".

وأضاف العبيدي، أن "موضوع تلقي اللقاح المضاد للوباء كان عاملاً مهماً في تقليل الإصابات، فضلاً عن تنامي وعي المواطنين في التعامل مع خطر الوباء وسلالاته الجديدة ما دفعهم للوقاية والحذر".

وسجل العراق اليوم، 5067 إصابة جديدة بالوباء، قابلتها 30 حالة وفاة و7351 حالة شفاء منه.

وبشأن خطر السلالة الهندية قال العبيدي، إن "السلالة الهندية طفرة جديدة من الوباء وخطرها كبير وقدرتها على الانتشار عالية، وتضاف لخطر سلالات أخرى بريطانية وبرازيلية وجنوب أفريقية".

وبالنسبة لكيفية التعامل مع العراقيين القادمين من الهند قال مدير قسم تعزيز الصحة، إنه "سوف يتم عزل المصابين بالنسبة للمقبلين من الهند وحجرهم في فنادق خاصة وغير المصابين سيتم حجرهم في منازلهم واعادة فحصهم بعد أسبوعين والمتابعة عن طريق فرق المسح الميداني".