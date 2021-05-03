أسعار النفط تتعافى رغم المخاوف من الجائحة في الهند

وصعدت العقود الآجلة للنفط أكثر من 1%، حيث ارتفع خام برنت إلى 67.51 دولار للبرميل، والخام الأمريكي إلى 64.35 دولار للبرميل.

وقالت لويز ديكسون المحللة في "ريستاد إنرجي" إن "التوتر بسبب الهند يمنع أسعار النفط من الارتفاع أكثر.. على الرغم من انخفاض الطلب في الهند، فمن المرجح جدا أن يعود النفط إلى 70 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة".



ومن المتوقع أن تقود الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم، هذا التعافي في الطلب.

وصعد خام برنت نحو 30 بالمئة هذا العام، متعافيا من أدنى مستوياته على الإطلاق المسجلة العام الماضي بفضل تخفيضات الإمدادات القياسية من قبل منظمة "أوبك" وحلفائها.