"يوم الصحافة".. مطالبات بحماية الصحفيين بجنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب القائم بأعمال السفارة الأمريكية بجوبا السلطات الحكومية بجنوب السودان بتوفير الحماية للصحفيين ووقف اعتقالهم تعسفيا.

وقال لاري اندري، في بيان له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة إنه يجب على الحكومة أن تبتعد عن ممارسة الرقابة وتقييد حرية الصحفيين أثناء قيامهم بالتغطيات الصحفية.



وأضاف بالقول:"الحكومة تحتاج أن تقوم بحماية الصحفيين وعدم التحرش بهم أو تهديدهم، على الحكومة أن تساعد في تسهيل مهام الصحفة المهنية وليس تقييدهم أو رقابتهم".

وناشد اندري الصحفيين في جنوب السودان بالالتزام بالقواعد الأخلاقية والمعايير المهنية أثناء قيامهم بأعمالهم، مبينا أن ذلك سيساعدهم في الحصول على الدعم والمساعدة المطلوبة.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن هناك ضرورة لإتاحة المجال أمام المواطنين للتعبير عن أنفسهم كحق يكفله الدستور، كما طالب المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالبلاد.

وتعاني الصحافة في جنوب السودان من العديد من القيود التي تتمثل في الرقابة القبلية من قبل الأجهزة الأمنية إلى جانب غياب الحماية للصحفيين العاملين بالبلاد، مع تنامي حالات التهديد والتحرش بالعاملين في الحقل الإعلامي.



وأظهر تقرير صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود تراجع دولة جنوب السودان درجة واحدة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حيث أصبحت تحتل المرتبة 139 عالميا.

ويحتفل الصحفيون في جميع أنحاء العالم، في 3 مايو/ أيار من كل عام، باليوم العالمي لحرية الصحافة.