9 صواريخ كاتيوشا تستهدف أكبر قاعدة جوية بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بأن هجوما صاروخياً استهدف قاعدة بلد الجوية في شمال العراق.

وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "نحو 9 صواريخ سقطت مساء اليوم على قاعدة بلد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة صلاح الدين".



وأضاف المصدر، أن "القصف تسبب بوقوع عدد من الجرحى من المتعاقدين العراقيين مع القوات الأمريكية".

وأشار المصدر، إلى أن "قاعدة بلد وعقب الهجوم شهدت تحليقاً جويا مكثفاً للطائرات الأمريكية ". دون ذكر المزيد من التفاصيل.

والقاعدة التي تضم قوات للتحالف الدولي ضد داعش وتعد أكبر قاعدة جوية في البلاد هدف دائم لمليشيات موالية لإيران تستهدف المصالح الأمريكية.



ويأتي الهجوم بعد يوم من استهداف قاعدة للتحالف قرب مطار بغداد الدولي.

وكان آخر استهداف للقاعدة قد وقع في 18 أبريل/نيسان الماضي.

ومنذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الماضي، كثفت مليشيات موالية لطهران هجماتها على المصالح الأمريكية.