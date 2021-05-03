أسر المهاجرين.. فرقهم ترامب وجمعهم بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخاذ خطوة جديدة بحق المهاجرين، معلنة عن لقاء يجمع أسرهم عدد منهم قريبا.

نوهت إدارة بايدن إلى أن أسر المهاجرين الذين فرقوا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، سيتمكنون من الالتقاء هذا الأسبوع.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخندرو مايوركاس في بيان: "اليوم مجرد بداية. نقوم بجمع أول دفعة من العائلات وستليها أسر أخرى".



وكشف أليخندرو مايوركاس، مصير 4 أمهات حاولن الفرار من أوضاع خطيرة جدا في بلدانهن وبقين في أماكن خطيرة في المكسيك".

وأكد أن الأمهات ستتمكن من ضم أولادهن بعد سنوات.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية أنه بدون أن يكشف الوزير الأمريكي بوضوح أنه سيتم جمع الأسر على الأراضي الأمريكية، تشير السلطات إلى جهود لتأمين وثائق للدخول إلى الولايات المتحدة.

وأشار مايوركاس إلى أنت خلية الأزمة المكلفة الاجتماعات تعمل على مدار الساعة من خلال السلطات الفيدرالية ومحامي الأسر وشركائنا الأجانب لتسوية مسألة إبعاد الأطفال عن ذويهم من قبل الإدارة السابقة.

وكان بايدن وعد بسياسة هجرة أكثر "إنسانية" بعد عهد ترامب وسياسته التي أطلقها في 2018 وقضت بـ"عدم التساهل بتاتا"عبر إطلاق ملاحقات قضائية بحق أي شخص يدخل بصورة غير مشروعة عبر الحدود مع المكسيك، مما أدى إلى حبس الأهل بدون أولادهم حتى أنه تم تفريق أسر.

ويأتي الاعلان في وقت يواجه بايدن أكبر تدفق لمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ 15 عاما.

وقع الرئيس الأمريكي بعد دخوله البيت الأبيض بأيام، على قرارات جديدة تهدف إلى "إصلاح سياسات الهجرة"، مشيرا إلى أنه يسعى لإصلاح سياسات الإدارة السابقة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي حينها: إن "القرارات التي وقعها تهدف لإصلاح سياسات الإدارة السابقة الخاصة بالهجرة، وحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة، مشددا على أن بلاده بحاجة إلى نظام هجرة ملائم.