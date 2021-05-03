إطلاق ثلاثة صواريخ على قاعدة تضم جنودا أميركيين في العراق

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اطلقت ثلاثة صواريخ مساء الإثنين على قاعدة جوية شمال بغداد تضم جنودا أميركيين، وفق ما افاد مسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

والهجوم الصاروخي هو الثاني في أقل من 24 ساعة بعدما استهدف صاروخان مساء الاحد مطار بغداد حيث يتمركز أيضا جنود أميركيون في إطار قوة التحالف للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.

وسقطت الصواريخ في منطقة تضم مراكز الشركات الأميركية اللوجستية وخصوصا ساليبورت التي تؤمن الصيانة لمقاتلات اف-16.

ولم تتبن أي جهة على الفور الهجوم لكن واشنطن تتهم باستمرار الجماعات المسلحة العراقية المقربة من إيران باستهداف قواتها ودبلوماسييها في بغداد والقواعد العسكرية التي ينتشرون فيها في البلاد.

وتعرضت قوافل لوجستية عراقية للتحالف وقواعد ينتشر فيها جنود اميركيون او بعثات دبلوماسية اميركية لثلاثين هجوما منذ تولي جو بايدن الرئاسة نهاية كانون الثاني/يناير.

وفي 4 نيسان/ابريل سقط صاروخان قرب القاعدة التي استهدفت الاثنين بدون وقوع ضحايا او اضرار.